El segundo tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa' dejó a los fans con más ganas todavía si cabe de ver la tercera entrega del Hombre Araña en el MCU. Pero no todo puede ser perfecto y, una vez más, no vimos ni rastro de Tobey Maguire o Andrew Garfield.

Saber si estarán en la película es algo que trae de cabeza a los fans de 'SpiderMan' y no paran de salir nuevas teorías e hipótesis sobre cuándo y cómo aparecerán para ayudar a Tom Holland. Mientras el debate continúa, un fan le ha hecho el favor que necesitaban los fans.

Un usuario ha recreado el segundo tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa' incluyendo algunas imágenes exclusivas de los tráilers hechos para televisión. Y en esta edición que ha hecho ha incluido a Tobey Maguire y a Andrew Garfield, dejando un resultado más que notable.

Ambos aparecen al final de este avance que ha hecho el usuario y vemos como Tobey va corriendo a salvar a MJ de su caída al vacío. Por desgracia seguimos sin saber si aparecerán o no y habrá que esperar hasta el 17 de diciembre para descubrirlo.

Así conoció Tom Holland a Willem Dafoe

La llegada de 'SpiderMan: Sin camino a casa' trae el regreso de muchos de los enemigos más icónicos de SpiderMan en el cine. El Doctor Octopus de Alfred Molina junto al Duende Verde de Willem Dafoe son los dos que más han brillado en el último tráiler. Aún así, las películas de Andrew Garfield también han hecho su aportación, dando a Electro de Jamie Foxx o el lagarto de Ryhs Ifans.

Pero Tom Holland se enfrentará por primera vez a ellos y parece que ya lo ha hecho en el set de rodaje. Él mismo confesaba que había muchas cosas que él no conocía y así conoció a Willem Dafoe: "Puedo hablar de esto, ¿Verdad? Está en el tráiler", explica en Indie Wire.

Duende Verde en 'SpiderMan: Sin camino a casa' | Sony Pictures Entertainment

"De hecho la historia sobre cómo conocí a Willem es muy divertida. Obviamente en aquel momento, todos los villanos que aparecían en la película eran un gran secreto. Así que caminaban por el set con capas. Naturalmente todos ellos estaban muy emocionados por poder volver y dar vida de nuevo a sus personajes", continúa contando.

Para terminar dice: "Y de repente me choqué contra alguien que llevaba una capa. Y estaba en plan, 'Tío, mira por donde vas'. Y entonces se quitó la capa y casi me pega un susto de muerte. Oh mierda, el Duende está aquí".

