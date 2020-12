"Soy alérgica a todo el planeta Tierra": Eiza González ('Baby Driver') desvela la enfermedad a la que se enfrenta desde pequeña

"Hola, mi nombre es Eiza y soy extremadamente alérgica a todo el planeta Tierra". Con estas contundentes palabras, Eiza González, la reconocida actriz mexicana que participó en la película 'Baby Driver', reconocía a través de Instagram que padece una enfermedad por la que experimenta multitud de alergias que condicionan su vida.

Y es que, aunque las palabras de Eiza puedan parecer exageradas, lo cierto es que tienen una importante justificación. El último estudio anual que la actriz se hizo, confirmaba que padece alergia a unos 30 alimentos. Así lo publicaba en la red social donde compartía una larga lista de todos esos alimentos.

"No suelo publicar cosas personales pero he recibido muchos mensajes con preguntas. Este es un estudio de alergias, no de sensibilidad de alimentos. He sufrido alergias terribles desde siempre y estas se transforman, por lo que siempre tengo que cuidarme. He recibido tratamiento para las alergias desde que era recién nacida...", comentaba.

Entre la larga lista de alimentos podemos encontrar algunos como nueces, salmón, cocoa, jitomate, yema de huevo, carne de vaca, maíz, jengibre, mariscos, naranja o atún, entre tantos.

