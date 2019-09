Dwayne Johnson está tremendamente orgulloso del éxito global que ha conseguido su spin-off de 'Fast and Furious', 'Hobbs and Shaw'. Pese a que el proyecto en solitario fue el motivo de su pelea con el resto de actores de la saga, parece que todo ha funcionado como debía.

Ahora, el ex luchador ha querido dejar atrás todos los problemas y ha tendido una rama de olivo al mayor representante de la familia, Vin Diesel, con un revelador mensaje. A continuación puedes leer todo lo que The Rock dice en el vídeo:

"Quiero agradecer al hermano Vin, por tu apoyo a 'Hobbs and Shaw', vi tu post y lo aprecio, Lauren [Hashian] y yo apreciamos la felicitación de boda, os mandamos amor de vuelta a ti y a Paloma, fue un post con mucha clase y lo agradezco hermano. Como ya sabes, este viaje ha sido una locura, hace 10 años hablamos y tú me invitaste a la familia de 'Fast and Furious'. Estoy agradecido por esa invitación, y como sabes mi meta siempre ha sido todos estos años entrar al mundo de 'Fast and Furious' y ayudar a elevar la franquicia de cualquier forma que estuviera en mi mano, si pudiera hacer eso, habré hecho mi trabajo.

Y aquí estamos 10 años después, y la expansión ha sido masivamente exitosa. Lo hicimos de la forma correcta y de la manera inteligente. Y de nuevo hermano, agradezco tu apoyo y por supuesto, todos los caminos llevan a una cosa... te veo pronto, Toretto", finalizaba Johnson guiñando a cámara tras la importante pista que dejaba caer. ¿Volveremos a ver a Luke Hobbs en 'Fast 10'?

