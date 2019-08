La franquicia de 'Fast and Furious' lleva mucho tiempo envuelta en polémica después de que Dwayne Johnson fuese acusado de "romper la familia" y presionar por conseguir su propia película.

Su enfrentamiento con Vin Diesel es conocido en todo el mundo y desde entonces Tyrese Gibson no se ha cortado en criticar al actor a la más mínima oportunidad.

The Rock, que llevaba tiempo sin pronunciarse al respecto, ha lanzado este incendiario mensaje a propósito del éxito de taquilla de 'Hobbs and Shaw'.

"Gracias a todos por esta emocionante primera semana en taquilla de nuestro pequeño spin-off. Película número 1 y 333 millones globales, no está nada mal.

Y recordad, la mejor manera de cerrarle la boca a un payaso es llenarte de éxito y una sonrisa".

Con esta pulla The Rock contestaba a las críticas de sus compañeros, concretamente de Gibson que hace unos días volvió al ataque burlándose de la película.

"Al menos tengo que respetar una cosa... Lo ha intentado. La gente me llama hater y me ataca por hablar... Claramente romper la familia no tiene el valor que uno se pensaría".

