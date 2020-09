Es una bestia: Dwayne Johnson arranca la verja de su casa con sus manos para no llegar tarde al rodaje de 'Black Adam'

Más información Dwayne Johnson adelanta un vídeo de su primera imagen como Black Adam

No, no es una broma lo que estas leyendo. Todos sabemos lo increíblemente fuerte que puede llegar a ser Dwayne Johnson, no solo porque fue un gran luchador profesional de la WWE sino también porque lo ha demostrado en multitud de papeles, como en '[[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/se-estrena/temas/fast_and_furious-1|||Fast & Furious]]'.

Ahora el actor, que acaba de recuperarse tras dar positivo en coronavirus, se encuentra en pleno rodaje de 'Black Adam'. Sin embargo, parece que un pequeño detalle ha hecho que 'la roca' llegue tarde a trabajar, aunque ha conseguido solucionarlo a su manera.

Tal y como el mismo ha revelado en sus redes sociales, su puerta principal de casa no se abría y tras muchos intentos fallidos, como cortar la corriente o llamar al técnico, el actor decidió que la mejor forma de poder salir de casa ese día era... arrancar la puerta con sus manos.

"Tuvimos un corte en la corriente debido a las tormentas, lo que hizo que mi puerta principal no se abriera. Traté de anular el sistema hidráulico para abrir las puertas, que generalmente funciona cuando se corta la energía, pero esta vez no fue así. Hice algunas llamadas para comprobar cómo de rápido podía llegar el técnico, pero no podía esperar 45 minutos", revela en la publicación que ha compartido en Instagram.

"Para ese entonces ya estaba pensando en los cientos de miembros del equipo de producción esperando que vaya a trabajar para que podamos comenzar nuestro día. Así que hice lo que tenía que hacer. Empujé, tiré y arranqué la puerta por completo. Tiré la pared de ladrillos, corté el sistema hidráulico de acero y lo tiré al césped. Mi equipo de seguridad pudo reunirse con el técnico de la puerta y los soldadores aproximadamente una hora más tarde, y aparentemente estaban «entre incrédulos y asustados». No fue mi mejor momento, pero tenía que ir a trabajar. Creo que estoy listo para ser Black Adam", ¿estás alucinando verdad?

Dale al play al vídeo para ver como ha quedado la verja de su casa.

...

Seguro que te interesa...

El romanticismo no es lo suyo: La extraña felicitación de Dwayne Jonhson a su mujer por su 36 cumpleaños