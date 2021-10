El duro enfrentamiento de Halle Berry con Bryan Singer que tuvo lugar en mitad de un rodaje: "Me puedes besar el culo"

Todos recordamos a Halle Berry como Tormenta en 'X-Men 2' y la espectacular interpretación que nos regaló en aquella segunda entrega del grupo de mutantes. Aunque parece ser que la ira de su personaje salió de la gran pantalla y el director de la película la sufrió en sus propias carnes.

En el libro 'Baggage: Tales from a Fully Packed Life', escrito por el actor Alan Cumming, que era Rondador Nocturno en la cinta, explica el enfrentamiento y cuenta que el director "había admitido estar usando analgésicos en aquel momento". Esto dio lugar a un comportamiento por su parte muy problemático, teniendo en algunos momentos cambios de humor, paranoia e incluso desaparecía del set de rodaje de manera repentina y no regresaba al set de 'X-Men 2' hasta pasadas horas.

El reparto quiso mostrar su preocupación al director y se reunieron varios miembros para confrontar a Singer. En el libro Alan recuerda que Berry: "habló de una manera muy emotiva de gente que ella había conocido con problemas de drogas", a lo que Cumming siguió mostrándole a Singer que estaban muy preocupados por él.

Por desgracia al director no le sentó nada bien lo que escuchó y después de que los actores hablasen con él, estalló: "Vosotros, estáis llenos de p*** mi**da" a lo que añadió: "ninguno de vosotros habéis hecho una película decente. Tenéis suerte de estar trabajando conmigo".

Tras escuchar estas palabras Halle Berry no se quedó en silencio ni mucho menos y dijo: "Ya he escuchado suficiente. Me puedes besar el culo".

Halle Berry revela que no se arrepiente de haber hecho 'Catwoman'

No solo ha estado en Marvel Halle Berry y la actriz también pudo disfrutar de una aventura en solitario como Catwoman en la película de 2004 sobre la heroína. Eso sí, este proyecto no fue del todo bien y la cinta llegó a tener unas pérdidas de 20 millones de dólares.

Así recuerda Halle su experiencia en Variety: "La historia no se sentía bien del todo. Recuerdo hablar sobre ello, '¿Por qué Catwoman no puede salvar el mundo como Batman o Superman?'. ¿Por qué solo salva a mujeres de una crema facial que hace que se les caiga la cara?' Pero yo solo era la actriz que habían contratado. No era la directora. Tenía muy poco que decir al respecto", sigue contando.

Para terminar, la actriz apuntilla: "Fue uno de los mejores pagos de mi vida y no hay nada malo en ello. No quiero sentirme en plan, 'Solo puedo hacer películas dignas de ser galardonadas' ¿Qué es una actuación digna de un premio?".

Seguro que te interesa:

"Por fin apareció el adecuado": Halle Berry asegura haber encontrado al amor de su vida y no puede estar más feliz