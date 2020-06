La muerte de George Floyd tras ser detenido por la policía ha provocado manifestaciones y revueltas en prácticamente todo Estados Unidos. En este sentido, los actores y estrellas de Hollywood han mostrado su colaboración y apoyo, publicando mensajes y recaudando dinero para la causa.

Pero no todos han estado acertados con el mensaje que han lanzado, o al menos eso es lo que opinan algunos internautas. Hugh Jackman publicó a principios hace un par de días un tuit con la palabra "solidaridad" a la que acompañaba una foto que puedes ver en el vídeo de arriba.

Sólo minutos después el actor de Lobezno comenzó a recibir quejas y críticas por su publicación, en la que algunos ven que está haciendo "propaganda pro policial". Otros mensajes insisten en que su publicación no era demasiado correcta. "Lo siento, pero no puedes publicar eso si no compartes también los vídeos de brutalidad policial" o "Hugh, estoy seguro de que Lobezno o Deadpool podrían decir algunas cosas que realmente ayudaran en esta situación".

Por el momento Hugh Jackman no ha contestado ni tampoco borrado su publicación, ¿qué te parece a ti?

La razón por la que Hugh Jackman nunca ha llevado la máscara de Lobezno