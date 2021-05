Drew Barrymore confiesa que se arrepiente de trabajar con Woody Allen en una entrevista con Dylan Farrow

La polémica con Woody Allen y la familia Farrow continúa año tras año y, en plena era del #MeToo, las acusaciones de Dylan Farrow de que el cineasta y su padre adoptivo abusó de ella cuando era pequeña ya han tomado más peso en Hollywood después de 29 años.

Ahora Farrow ha participado además en el documental 'Allen vs. Farrow' que explora más esta batalla de acusaciones con el director caído en desgracia. Para hablar de su historia Dylan ha participado en el programa de Drew Barrymore, que se ha sincerado y le ha dedicado estas palabras:

"Yo trabajé con Woody Allen. Hice una película con él en 1996 llamada 'Everyone Says I Love You', y entonces no había una carta más alta en tu carrera que trabajar con Woody Allen. Entonces tuve hijos y me cambió, porque me di cuenta de que era una de las personas a las que básicamente habían hecho luz de gas para que no mirase más allá de la narrativa que me estaban contando, y veo lo que está pasando en la industria ahora y eso es gracias a ti tomando esa valiente decisión. Así que gracias por eso", declara Barrymore, a lo que Dylan responde:

"Gracias, escuchar eso... estoy intentando no llorar ahora mismo. Significa mucho para mí porque es fácil decir, 'pues claro que no deberías trabajar con él es un capullo, es un monstruo', pero me parece increíblemente valiente y generoso que me digas que mi historia y lo que pasé fue importante como para que reconsiderases eso", asegura.

En cuanto a su madre, Mia Farrow, Dylan cuenta cómo reaccionó al documental.

"A ver fue difícil porque me hubiera gustado verlo con ella. Pero en ese momento no era posible, estábamos separadas por la cuarentena. Así que básicamente escuché todo lo que opinaba después, y fue un viaje extraño que recorrimos por separado y juntas, pero creo que definitivamente cambió mucho sobre cómo nos tentendemos la una a la otra y cómo interactuamos, y creo que ese es un nuevo nivel de respeto de mujer a mujer", añade.