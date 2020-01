Se calcula que las princesas Disney como marca comercial hicieron ganar a Disney entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Los fans estaban pidiendo a gritos una cinta con todos estos personajes juntos y en acción real, y parece que la Casa de Mickey Mouse les ha escuchado, según asegura We Got This Covered.

Oficialmente, las princesas Disney son 12: Blancanieves, Cenicienta, Aurora, Ariel, Bella, Jasmine, Pocahontas, Mulán, Tiana, Rapunzel, Mérida y Moana. ¿Están también Elsa y Anna de 'Frozen' en la lista?

Disney ha apostado en los últimos años por las versiones en acción real de sus clásicos, incluidos los protagonizados por princesas Disney. En este sentido, Lily James ha sido Cenicienta, Elle Fanning la princesa Aurora, Bella ha sido intepretada por Emma Watson, Naomi Scott se ha metido en la piel de Jasmine, a Crystal Liu la veremos pronto como Mulán y Halle Bailey está grabando la versión en acción real de Ariel.

Faltarían por tanto algunas princesas Disney, sin embargo esta fuente no ha concretado si la cinta que prepararía Disney se centraría sólo en algunas de estar reales majestades.

Aunque el proyecto se encontraría en una etapa muy temprana, algunos ya han querido ver similitudes entre esta hipotética película y el MCU. ¿Habría un mal mayor, de la entidad de Maléfica, que las uniría para luchar juntas?

Dinos cuál es tu personaje Disney favorito y te diremos que te deparará el 2020