El desgarrador mensaje del marido de Halyna Hutchins, la mujer que ha muerto en el fatal accidente del rodaje de 'Rust'

La impactante noticia del trágico accidente en el rodaje de 'Rust', donde murió la directora de fotografía Halyna Hutchins de un disparo y el director Joel Souaza fue herido en el hombro, ha dado la vuelta al mundo y son muchos los medios de comunicación que se han hecho eco de este suceso.

Un día después, salía a la luz la declaración jurada presentada por la Oficina del Sherrif del condado de Santa Fe que revelaba que el asistente de producción y el armero encargados del arma confirmaron que era segura: "No sabía que había balas reales en el arma de apoyo".

Tras este suceso, la revista Variety recogía que los miembros del equipo de la película ya habían denunciado en varias ocasiones un rodaje caótico en el que no se estaban siguiendo las normas de seguridad. Y es que varios empleados de la producción, miembros de IATSE (la alianza de sindicatos de técnicos), decidieron marcharse del set cuando vieron que no se estaban siguiendo los protocolos de seguridad ni los de protección contra el COVID. Además, aseguraron que no era la primera vez que tenían problemas con las armas de atrezo usadas en el rodaje.

Las palabras del marido de Halyna Hutchins

Matt Hutchins, el marido de Halyna con el que tiene un hijo en común, ha decidido romper su silencio y mandar un mensaje por todo el apoyo recibido tras el fallecimiento de su mujer.

"Halyna nos inspiró a todos con su pasión y visión, y su legado es demasiado significativo para resumirlo en palabras. Nuestra pérdida es enorme y pedimos a los medios que respeten la privacidad de mi familia mientras procesamos nuestro dolor. Agradecemos a todos por compartir imágenes e historias de su vida", dice la publicación de Twitter.

