"Estaba agotado": La decepción de Chris Hemsworth con Thor

La evolución de Thor a lo largo del Universo Cinematográfico Marvel es una de las más evidentes. Hay mucho trecho entre el tono de 'Thor: El mundo oscuro' y el del Dios del Trueno en 'Vengadores: Endgame'. Si ya la has visto, sabes a lo que nos referimos. Si aún no has ido a ver la última película de los hermanos Russo, ¡no sabemos a qué estás esperando!

Lo cierto es que 'Thor: Ragnarok' ha sido la película más exitosa de toda la saga del dios nórdico, recaudando más de 850 millones de dólares en todo el mundo.

El tono cómico que Chris Hemsworth le ha añadido al personaje es innegable, y parece que eso le ha hecho reconciliarse con él. Porque hubo momentos en lo que dudó si seguir. Puedes encontrar su reflexión sobre el personaje en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

¿Cómo lo van a solucionar? El gran agujero de guión de 'Vengadores: Endgame'