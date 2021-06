¿Se conocieron por Tinder? Ana de Armas tendría nuevo novio tras su ruptura con Ben Affleck

Después de ser la pareja del 2020, a principios de año se confirmó la ruptura de Ana de Armas y Ben Affleck.

La pareja de actores se enamoró mientras rodaban 'Deep Water', una película que aún no se ha estrenado, y aunque parecía que la cosa iba viento en popa finalmente tomaron caminos separados.

En estas últimas semanas no se ha hablado de otra cosa que de Ben y su reconciliación con su ex Jennifer Lopez tantos años después, pero al parecer el actor no es el único que ha pasado página.

Según asegura Page Six, Ana también tendría nuevo novio y se trata de Paul Boukadakis, nada menos que el vicepresidente de la famosa app Tinder. El empresario también es cofundador de la compañía Wheel que actualmente colabora con Tinder. Sin embargo, no fue gracias a la app que sus caminos se han cruzado.

"Paul y Ana se conocieron por amigos. Él vive en Austin, pero divide su tiempo entre Texas y Santa Monica. Ha estado pasando mucho tiempo con Ana antes de que ella dejara Estados Unidos para rodar su nueva película", asegura una fuente al medio. También apuntan a que Paul ya ha conocido a miembros de la familia de Ana.

A la izquierda, Paul Boukadakis | Getty Images

Ana de Armas ya rueda 'The Gray Man'

Después de meses con un perfil bajo, recientemente se pudo ver a Ana muy animada en su llegada a Mallorca donde ha pasado unos días con amigos y ya ha comenzado el rodaje de su nuevo proyecto, como puedes ver en el vídeo.

'The Gray Man' es la película más cara de Netflix dirigida por los hermanos Russo, y con un reparto de lujo encabezado por Ryan Gosling, Chris Evans, Regé-Jean Page , Billy Bob Thornton y la propia Ana. Los directores ya confirmaron el inicio de rodaje en sus redes sociales.

