"Es mi mundo y mi corazón": Channing Tatum comparte su primera fotografía junto a su hija de 8 años

Parece que Channing Tatum quiere mostrar a sus fans otra parte de su vida que no forme parte del ámbito profesional. El actor de 'She's the Man' estuvo comprometido durante 10 años con la actriz Jenna Dewan y juntos tuvieron a su primera hija, Everly.

Lo cierto es que no se conocía nada de la vida de la pequeña, ni siquiera se sabía cómo era su cara, puesto que ninguno de sus padres la había mostrado anteriormente.

Ahora el actor ha publicado una fotografía en su cuenta oficial de Instagram junto a su hija, que ahora tiene 8 años, y donde le dedica un precioso mensaje que ha dejado conmocionados a todos los fans.

"Tú, mi pequeña, lo eres todo", escribía Channing junto a la fotografía. "Tú eres mi mundo y mi corazón. Estabas mirando la luna llena en esta foto y diciéndome la profecía de la sirena de la luna llena. Luego corrimos al agua, la buscamos y jugamos con palos brillantes en el agua de la noche llamando a las sirenas".

"Dijiste que tocaste una sirena calva y viste una cola", continuaba. "Jaja, algún día leerás esto y espero que te rías. Nos divertimos".

En la fotografía, padre e hija están en la orilla de la playa mientras anochece y Channing sujeta a su hija la cual, como mencionaba el actor, "estaba mirando la luna llena".

La publicación, que ha tenido millones de likes, ha sido muy comentada también. Muchos fans acudieron a los comentarios para mencionar lo preciosa que es Everly y el parecido que tiene con su padre.

La espectacular transformación física de Channing Tatum

Al comienzo de la pandemia, el actor decidió disfrutar del tiempo libre comiendo y bebiendo. Pero tras un tiempo dentro de esa rutina de vida y al ver que había engordado decidió cambiar de chip y se puso las pilas. Tanto que ahora está en uno de sus mejores momentos físicos.

Channing empezó a hacer ejercicio junto a un amigo y "se esforzaron mucho" para "entrenar todos los días", tal y como mencionó en el programa 'The Tonight Show'. El resultado es más que evidente ya que solo hay que ver algunas de las últimas fotos que ha subido a Instagram donde luce unos músculos de infarto.

"Fue genial, quiero decir, salí como una persona completamente nueva", afirmó el actor sobre su nuevo estado.

Sus nuevos proyectos profesionales

Podríamos decir que Channing está atravesando una muy buena etapa profesional. Actualmente está inmerso en el rodaje de su nueva película llamada 'The Lost City of D', una cinta que protagoniza junto a Sandra Bullock y Daniel Radcliffe. La película tiene previsto su aparición en la gran pantalla el próximo año 2022.

Por otra parte, el actor también es el protagonista de la 'Pussy Island', dirigida por la actriz Zoe Kravitz, que ha co-escrito la película y debutando como directora. El filme cuenta la historia de Frida, una joven camarera de Los Ángeles que tiene la vista puesta en el magnate Slater King, a quién interpreta Tatum.

Además, Tatum publicó recientemente su primer libro para niños, 'The One and Only Sparkella' en el que el propósito fundamental es trabajar el autoestima de forma divertida y sencilla. Channing decidió escribir este libro como homenaje a su pequeña Everly.

