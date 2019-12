Ser un superhéroe requiere estar en muy buena forma física prueba de ello son Chris Evans como Capitán América, Chris Hemsworth como Thor o el gran cambio físico que protagonizí Chris Pratt tras ser elegido para 'Guardianes de la Galaxia'.

Con el final de 'Vengadores: Endgame' llega la nueva etapa de Marvel y 'Los Eternos' es su película más esperada donde conoceremos a unos nuevos superhéroes. Hace unos meses nos presentaron al elenco principal del film encabezado por Angelina Jolie (Thena) quien estará acompañada por Kit Harington (Caballero negro), Richard Madden (Ikaris), Salma Hayek (Ajak), Ma Dong-seok (El Olvidado), Lauren Ridloff (Makkani), Brian Tyree (Phastos), Lia McHugh (Sprite) y Kumail Nanjiani (Kingo Sunen).

Estos personajes son muy exigentes a nivel físico y el reparto se está sometiendo a un exhaustivo entrenamiento para estar en forma. Algunos resultados ya son más que evidentes y el primero en mostrarlos ha sido Kumail Nanjiani el actor de 'Silicon Valley'.

Nanjiani ha mostrado la espectacular transformación a la que se ha sometido tras llevar más de un año entrenando y haciendo una dieta específica para ahora lucir esos músculos que ningún superhéroe puede envidiar.

"Nunca pensé que sería una de esas personas que publicaría una foto sin camisa, pero he trabajado muy duro durante demasiado tiempo, así que aquí estamos. O mueres como un héroe, o vives el tiempo suficiente para verte convertido en el villano. Hace un año descubrí que iba a estar en 'Los Eternos' de Marvel y decidí que quería transformar mi aspecto. No hubiera podido hacer esto si no hubiera tenido un año completo con los mejores entrenadores y nutricionistas pagados por el estudio más grande del mundo. Me alegra verme así, pero también entiendo por qué nunca lo hice antes. Hubiera sido imposible sin estos recursos y tiempo".

Seguro que te interesa:

"Estoy aterrorizado": Kit Harington confiesa su gran miedo al entrar en Marvel con 'Los Eternos'