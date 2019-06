'Bohemian Rhapsody' muestra la historia vital de Freddie Mercury, y sus habilidades como cantante quedan más que demostradas en el biopic del líder 'Queen'. No solo eso, también podemos ver como el artista se desenvuelve con el piano, sus recursos para ofrecer un gran espectáculo y sus maravillosas cuerdas vocales. Aún así, la película no muestra todo su potencial, según las ultimas declaraciones de Brian May en una entrevista publicada en 'Guitar World'.

May confesó: "Era buenísimo tocando la guitarra, no seguía ninguna norma. El mismo escribió el riff de 'Ogre Battle'. Él tocaba únicamente hacia abajo, mientras que yo alternaba movimiento altos y bajos. Imagina la velocidad a la que se movían sus dedos".

"Era energía pura a la guitarra, tocó el ritmo de 'Crazy Little Things Called Love'. Ojalá yo mismo pudiera tocar la guitarra tal y como el la tocó en esa canción".

Aunque parece que era un virtuoso en ambos instrumentos, la guitarra y el piano, Mercury prefería moverse por el escenario libremente.

