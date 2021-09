'Blue Bayou', la nueva película de Justin Chon con Alicia Vikander que refleja una importante historia social

Parece que la carrera como cineasta del actor Justin Chon continúa y todo indica que va viento en popa ya que está preparado para presentar su nuevo proyecto. Desde que el actor cautivase a la audiencia del Festival de Sundance con 'Gook', Justin no ha parado de crear películas en las que se muestra la dura realidad que se vive en algunos lugares de Estados Unidos.

Ahora Chon vuelve a la carga con 'Blue Bayou', su nueva gran producción que además de dirigir protagoniza junto a la estrella Alicia Vikander.

Él mismo se ha sincerado sobre cómo empezó a escribir la película, después de leer unos artículos sobre niños surcoreanos adoptados en Estados Unidos: "Cuando lo leí, me afectó muchísimo, me conmovió, esas historias me rompieron el corazón. De niño y adolescente, muchos amigos míos eran niños surcoreanos adoptados por familias estadounidenses, y siempre sentí que su experiencia como estadounidenses era diferente de la mía. Me di cuenta de que era algo que, hasta ahora, no se había visto en cine".

Además, el productor del filme Charles D. King desvela algunos detalles sobre lo que podremos ver en la película: "Los temas de los que se habla en esta película, como la inmigración y los retos a los que deben enfrentarse algunas comunidades dentro de este gran país, harán que los espectadores reflexionen acerca de qué podemos hacer para volver a los principios fundamentales en los que se basa la nación".

A esto, la productora Poppy Hanks termina por añadir: "El tema de la separación familiar cobra importancia porque está ocurriendo ahora mismo. Quizá no se haya visto tan de cerca como en esta película, y por eso es imposible ignorarlo".

El propio Justin no se considera a sí mismo un cineasta 'politizado', aún así él mismo espera que la película no solo suponga una experiencia conmovedora para el público, sino que sirva para comprender el impacto negativo que las leyes de inmigración tienen para muchas familias: "Esto es algo que está pasando ahora – deportan a personas adoptadas – y es una injusticia total. Me gustaría que esta película diera pie a que se pidiera una reforma de estas leyes. Para mí, los coreanos adoptados en Estados Unidos son mis hermanos. Pero también quiero que quede claro que no solo se trata de coreanos".

Y termina explicando: "Lo mismo ocurre con personas procedentes de India, China, México, del mundo entero. Espero que está película suscite un debate sobre esto. Si lo consigue, habrá ido más allá del arte. Y es algo que podría sumamente positivo para mucha gente".

Qué veremos en 'Blue Bayou'

Blue Bayou, del galardonado guionista y director Justin Chon, cuenta la conmovedora y oportuna historia de una familia americana que lucha por su futuro.

Antonio LeBlanc (Justin Chon), nacido en Corea, fue adoptado y creció en un pequeño pueblo dela zona pantanosa (bayou) de Luisiana. Está casado con el amor de su vida, Kathy (AliciaVikander), que tenía una hija, Jessie, a la que Antonio quiere como si fuera suya. Mientras lucha para dar a su familia una vida mejor, deberá enfrentarse a los fantasmas del pasado al enterarse de que el país que considera suyo podría deportarle.