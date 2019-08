A Bella Thorne le llegó el éxito a muy corta edad cuando encarnaba a la protagonista de la serie de Disney 'Shake It Up' junto a Zendaya. Hace poco también participó en una serie junto a la creadora de 'Pretty Little Liars', 'Famous in Love', pero con cada uno de sus nuevos personajes se va alejando cada vez más de la actriz de serie infantiles y adolescentes como la que empezó.

Hace poco fue noticia por denunciar abusos psicológicos y sexuales desde que era una niña, y ha estado envuelta en varias polémicas por su forma de actuar con los fans y su relación con la youtuber Tana Mongeau, además del hecho de haberse revelado en contra de su imagen de niña Disney al mostrarse completamente diferente en la vida real.

Ahora ha llevado a cabo su salto más extremo hacia un público más adulto, nada más y nada menos que con una película porno para PornHub. En el vídeo de arriba puedes ver cómo ella misma explica emocionada el proyecto y todos sus detalles.

· · ·

Seguro que te interesa:

Bella Thorne cuenta su historia de abusos sexuales: "Tuve que ver su p*** cara todas las veces"