¿Qué veremos en Chicos buenos'?

A Max, (Jacob Tremblay) le han invitado a su primera "fiesta del morreo", pero hay un problema: nunca ha besado a nadie y no sabe cómo hacerlo. Con ayuda de sus dos mejores amigos, Thor (Brady Noon) y Lucas (Keith L. Williams), Max decide espiar con el dron de su padre –que tiene terminantemente prohibido usar –a una pareja que, en teoría, se está dando el lote en una casa vecina.

Sin embargo, el plan no puede salir peor y el dron no sobrevive a la aventura. Decididos a reemplazarlo rápidamente antes de que regrese el padre de Max (Will Forte), los tres amigos se embarcan en una odisea que les llevará a involucrarse en un asunto de drogas, e incluso a verse perseguidos por la policía y por unas aterradoras adolescentes.