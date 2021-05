Ashley Tisdale enseña la cara de su hija Jupiter: "No esperaba que fuera a ser tan preciosa"

Ashley Tisdale, la conocida Sharpay Evans de las películas de 'High School Musical' contrajo matrimonio con el músico Christopher French en septiembre de 2014, tras dos años de relación. Ahora, siete años después han cumplido su deseo de aumentar la familiar.

La pareja vivió el feliz nacimiento de la pequeña Jupiter Iris el pasado 23 de marzo. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, en el pasado Día de la Madre, cuando ha decidido presentarla a todos sus seguidores publicando las primeras fotos de su cara.

"¡Esta pequeña señorita me convirtió en mamá! Sabía que Christopher y yo íbamos a tener un bebé monísimo, pero no me esperaba que fuera a ser tan preciosa", ha escrito Ashley junto a unas entrañables fotos que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram y que puedes ver también en el vídeo de arriba.

"No sabes lo difícil que es ser madre hasta que te conviertes en una. Mamás, sois verdaderamente diosas", aseguraba la actriz. "Las últimas seis semanas han sido una bendición. Jupiter lo eres todo y más".

"Tuve una experiencia increíble, por supuesto que hubo dolor, pero así era exactamente como quería que Jupiter llegara al mundo. Tranquilo, pacífico, sin miedo y estando muy presente", escribió la actriz en sus redes sociales cuando dio a luz a la pequeña.

Su marido también ha querido felicitarla por el Día de la Madre

El músico Christopher French también ha publicado en su cuenta oficial de Instagram unas tiernas fotografías de su mujer con su hija Jupiter.

"¡Feliz primer Día de la Madre al amor de mi vida! Me impresiona cada día ver cómo te has convertido en la madre más increíble. Gracias por crear a nuestra pequeña Juju y traerla a este mundo con tanto cariño. Eres una inspiración", ha escrito Christopher. También ha añadido que su mujer es una madre "tierna, cariñosa y estilosa". "Gracias por todo lo que has pasado para traerla al mundo".

