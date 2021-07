Aparece el vestido de Judy Garland en 'El mago de Oz' después de décadas desaparecido

El icónico vestido de cuadros vichy azul de Judy Garland en su papel de Dorothy Gale en 'El mago de Oz' desapareció misteriosamente. Hacia aproximadamente un año desde que había sido regalado al responsable del departamento de teatro de la Universidad Católica de América, en Washington DC, en 1972, cuando se le perdió la pista. Y ahora se ha encontrado.

Este vestido se encontró en el campus universitario el mes pasado, según anunció la propia Universidad de Washington DC. Matt Ripa, profesor y actual responsable del departamento de teatro de la Universidad Católica de América, estaba limpiando su espacio en el edificio Hartke cuando se topó de casualidad con el vestido de 'El mago de Oz'.

Sucedió mientras Ripa limpiaba, cuando vio una bolsa de basura junto a otras cosas y le entró curiosidad por su contenido. Y para su sorpresa, había una caja de zapatos y dentro de esta se encontraba el vestido de Dorothy.

"No podía creerlo", dijo Ripa en una publicación de su blog. "No hace falta decir que he encontrado muchas cosas interesantes en el Hartke durante mi tiempo en CUA, pero creo que este se lleva el pastel", añadió.

A partir de ahora, el vestido estará guardado en el archivo.

En el vestido ya amarillento aún se puede leer el nombre Judy Garland escrito a mano en el interior y su bolsillo oculto, en el cual, supuestamente, la actriz almacenaba su pañuelo, según la revista Smithsonian. La propia Universidad ha compartido una foto en su Instagram:

"En 1973, el periódico The Tower de la Universidad Católica escribió sobre un regalo a la Universidad Católica destinado a ser una fuente de 'esperanza, fuerza y ​​coraje' para los estudiantes. El regalo fue un vestido que se cree que fue usado por Judy Garland en 'El mago de Oz'. Fue entregado al reverendo Gilbert Hartke, ilustre director del programa de teatro, por la actriz Mercedes McCambridge, quien se desempeñó como artista residente en CatholicU en 1972", escriben en el pie de foto, explicando el origen del vestido.

"Durante muchos años, se rumoreaba que el vestido todavía se encontraba en Hartke, el edificio que lleva el nombre del sacerdote, pero nadie sabía exactamente dónde. Mientras se preparaba para algunas renovaciones el mes pasado, Matt Ripa, conferenciante y coordinador de operaciones del The CUA Department of Drama en Catholic U Music Drama and Art, redescubrió el vestido de Dorothy", añadían, antes de dejar el enlace para leer en su web un artículo completo sobre el tema.

Pero no es el único suceso curioso con el vestuario de esta película, puesto que ya en 2005, sus zapatillas color rubí, que se encontraban en el Museo Judy Garland (en Minnesota), fueron robados cuando alguien rompió la vitrina para llevarse los zapatos de un millón de dólares. Era uno de los cuatro pares idénticos que aparecen en 'El mago de Oz' y que, afortunadamente, fue devuelto al Museo por el FBI en 2018.