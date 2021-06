Angelina Jolie recibe una especial sorpresa de sus hijos después de su nuevo revés con Brad Pitt

Angelina Jolie cumplió el pasado 4 de junio 46 años. La actriz, que todavía se encuentra en plena batalla con su ex marido Brad Pitt, celebró su día con una cena en un restaurante de Los Ángeles en compañía de sus seis hijos, según recoge el medio 'Daily Mail'.

"Estuvieron todo el día celebrando el cumpleaños en casa y por la noche sus hijos la sorprendieron con una cena especial", confirmaba una fuente a 'People'.

Para Angelina sus hijos son lo mejor que tiene. En una entrevista para 'Extra', mencionó cómo sus hijos siempre la sorprendían en el Día de la Madre.

"Mis hijos siempre han sido increíbles en el Día de la Madre. Lo divertido para mí es que no planeo nada, no hago nada y todos tienden a trabajar juntos para sorprenderme con algo", aseguró la actriz.

"Es solo saber que están haciendo algo juntos y pensando en algo juntos, y que quieren hacerlo y que creen que es importante siempre me hace llorar", agregó. "Siempre bromean sobre lo rápido que me hace llorar. Se ríen de cuántas veces lloro en el día o de lo rápido que lloro, '¡Ah, ahí va!'".

Todavía continúa en plena batalla judicial con Brad Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt todavía continúan en lucha y parece que la cosa va para largo. Después de que el juez concediera la custodia compartida de los hijos a la ex pareja, como puedes ver en el vídeo de arriba, la actriz estaría "amargamente decepcionada" según le dijo una fuente a 'Us Weekly'.

"El testimonio de Angelina carecía de credibilidad", agregaba la fuente. "La decisión se basó en extensos testimonios de personas que pasaron tiempo con los niños así como de profesionales muy bien cualificados".

El pasado 13 de mayo, el juez emitió un fallo temporal que otorga a ambos la custodia compartida de los niños, excluyendo a Maddox, que ya no es menor de edad. Pitt estaba "encantado" con la decisión, dice la fuente, pero Jolie ya está planeando su próximo movimiento.

"Ella nunca lo perdonará", afirma la fuente, y agrega que utilizará "todo lo que tiene" para apelar el acuerdo. "Sostiene que está lejos de terminar y todavía cree que la justicia prevalecerá".

