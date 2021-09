"Doloroso de ver": La actitud "desagradable y despreciativa" de Leonardo DiCaprio con Claire Danes en 'Romeo + Juliet'

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más internacionales y queridos de todo Hollywood y siempre será muy recordado por su mítico drama romántico junto a Kate Winslet, 'Titanic' en 1997. Aunque el año anterior, él ya había protagonizado otra gran película con el mismo corte dramático: 'Romeo + Juliet'.

Y ahora Miriam Margolyes, actriz de la película, ha hablado de la actitud de Leonardo DiCaprio en esa cinta con Claire Danes, su co-star. Según la actriz, en su libro de memorias 'This Much Is True', Danes se enamoró de DiCaprio, pero él no le correspondía y fue "desdeñoso y despreciativo" con ella y todavía recuerda algunas interacciones entre ellos en el set de rodaje como "dolorosas de ver".

Margolyes se llevaba bien con él, pero ella estaba impresionada con lo "insensible" que era respecto a los sentimientos de Claire Danes. "Me gustaba enormemente y admiraba su trabajo, pero afortunadamente era inmune a los encantos de su entrepierna, a diferencia de la pobre Claire Danes, entonces de solo 17 años", explica sin pelos en la lengua. "Era obvio para todos nosotros que ella realmente estaba enamorada de su Romeo, pero Leonardo no estaba enamorado de esta Julieta. Ella no era su tipo en absoluto. No sabía cómo lidiar con su evidente enamoramiento", añade.

Leonardo DiCaprio y Claire Danes en 'Romeo + Julieta' | 20th Century Fox

La actriz cree que "él no era sensible a sus sentimientos, la despreciaba y podía ser bastante desagradable en su entusiasmo por escapar, mientras que Claire era completamente sincera y muy abierta". Para ella, toda esta situación era "doloroso de ver".

También ha desvelado, alejada de esta difícil situación entre los protagonistas, algunos buenos momentos con Leonardio DiCaprio. "Filmamos en la Ciudad de México, el paraíso para alguien como yo que ama pasear por los mercados y las tiendas de antigüedades, y, como yo, Leonardo también estaba disfrutando a lo grande", relata.

"Pasábamos horas recorriendo los mercados juntos. No sé si alguna vez me he divertido tanto. Lo he visto desde entonces y olía divino, estoy feliz de informar", añade.

