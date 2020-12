El accidente doméstico de Catherine Zeta-Jones mientras colocaba los adornos de Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, como es habitual, estas semanas previas las luces de colores, portales de Belén y los árboles de Navidad cobran especial protagonismo en las calles y las casas para sentir la magia de estas fechas tan especiales.

Así, muchos famosos han desempolvado sus adornos para dejar sus hogares listos y sentir el espíritu de la Navidad. Este es el caso de Catherine Zeta-Jones quien decidió decorar su casa hace unos días pero mientras estaba realizando esta tarea sufrió un pequeño percance.

"Estaba colocando mis adornos navideños y una barra de hierro que se supone que es una escultura (que ni siquiera me gusta) cayó en mi pie y me duele. Feliz domingo", decía la actriz en un vídeo que subió a Instagram donde se ve su pie en alto mientras reposaba.

A pesar de este pequeño accidente doméstico Catherine no dejó a medias su labor navideña y terminó lo que había empezado: "Me pareció buena idea compartir los frutos de mi duro trabajo. Me hice daño en el pie después de completar esta obra maestra. El dolor ha sido peor que el esfuerzo, pero ahora me siento muy festiva, pero no es tan fabuloso como la fabulosa Mariah Carey. Quizás el próximo año. De todos modos, feliz Hanukkah", decía mientras mostraba el resultado final.

Al mencionar a la reina de la Navidad, Mariah Carey, la cantante de 'All I want for Christmas' le contestó con este mensaje en Instagram: "Jaja eres fabulosa!! ¡Feliz Navidad y Feliz Hanukkah! ¡¡Mejórate!!".

