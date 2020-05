"Estoy agradecido por mi nombre, ya que es una gran herramienta para comenzar una conversación, pero cansa un poco tener que repetir las mismas tres o cuatro preguntas al respecto una y otra vez. '¿De verdad te llamas así?', '¿Te pusieron ese nombre por los libros?', ' Seguro que te gastan muchas bromas, pobrecito' o 'No te pareces nada a Harry Potter'. Es horrible".

Así resume Harry Potter, el joven británico estudiante de doctorado en neurociencia en Manchester, cómo es llamarse así, y además en Reino Unido, donde Harry Potter es casi una religión. Si quieres ver cómo es físicamente el auténtico Harry Potter, te lo enseñamos en el vídeo de arriba.

Lo ha relatado él mismo en un artículo que ha escrito para la revista Metro, donde explica que a la hora de llevar a cabo trámites burocráticos también puede ser un incordio. "Hace poco me bloquearon la cuenta en Facebook porque mi nombre violaba su 'política de hacerse pasar por personajes famosos' y no me permitieron el acceso hasta que no les envié una copia de mi pasaporte".

Harry nació en 1994, antes de que J.K.Rowling escribiera sus archiconocidas novelas, pero cuando llegó al colegio la fama de su nombre ya se había extendido: "Todos los niños se llamaban unos a otros por su nombre de pila, yo siempre he sido HarryPotter".

