Chris Columbus desvela cómo convencieron a Alan Rickman para ser Snape en 'Harry Potter'

'Harry Potter' cuenta con personajes que se han ganado a pulso el cariño de todo el público. Y no hay ninguna duda de que Severus Snape es uno de los que más pasiones levanta en la comunidad del Universo Mágico creado por J.K. Rowling.

Claro está que en las películas había un hombre detrás de este personaje y este era ni más ni menos que Alan Rickman. Su interpretación como Severus Snape encandiló a todos los amantes de la magia y logró hacerse un hueco entre los corazones del fandom de 'Harry Potter'.

A pesar de esto, Alan no parecía muy convencido de ser Snape y Chris Columbus ha desvelado cómo convencieron al actor para que entrase en la saga: "Recuerdo cuando David Heyman y yo tuvimos que ir a cenar con muchos de los actores británicos. Fuimos a cenar con Richard Harris para convencerle y también pasó lo mismo con Maggie Smith. Con Alan Rickman fue lo mismo", cuenta en Avclub.

Y continúa explicando: "Pero él dudaba porque no quería volver a ser el malo de la película, en especial pensando en 'La Jungla de Cristal' y creo que 'Robin Hood'".

"Le convencimos para hacerlo y, de repente, J.K. Rowling le llevó a cenar. Y le contó algo sobre lo que iba a pasar con Snape a lo largo de la serie y en el séptimo libro. Entonces un día en el rodaje le vimos hacer algo de idiosincrasia en su actuación y no sabíamos de dónde venía", explica el director de la primera cinta. ¡Así que es muy probable que Rickman supiese siempre el destino de Severus!

Para terminar, revela: "Entonces fui a hablar con él y le dije, '¿Qué ha sido eso?' Y me dijo, 'Lo sabrás cunado leas el séptimo libro'. Y me quedé en plan, 'Bueno, bien, pero eso no me ayuda con ahora. Estoy dirigiendo la primera película'. Una vez leí el séptimo libro, pensé, 'Oh, eso fue brillante, su elección fue fantástica'".

