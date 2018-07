La única muerte de 'Harry Potter' con la que lloró J.K. Rowling

Al final de 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2' los fans estaban con el corazón destrozado por las consecuencias de la Batalla de Hogwarts. Una de las muertes más desgarradoras fue la de Remus Lupin y Tonks, incluso para J.K. Rowling.

La escritora, que acostumbra a compartir detalles del universo 'Harry Potter' y a debatir con los potterhead en redes sociales, reveló las razones por las que "tuvo" que matar a Lupin.

"Por hacer alarde de completa honestidad he de confesar que no decidí matar a Lupin hasta que escribí 'La Orden del Fénix'. Arthur vivió, así que Lupin tenía que morir. Lo siento. No disfruté haciéndolo. La única vez que me vieron llorar fue por el destino de Teddy".

Teddy Lupin es el bebé de Remus y Tonks, que quedó huérfano tras la batalla y fue apadrinado por Harry.

Esperamos que esto te consuele un poquito sobre el profesor favorito de Denfesa Contra Las Artes Oscuras.