Johnny Depp, Matt Dillon, Viggo Mortensen y Gina Gershon acudirán a la 68 edición del Festival de San Sebastián

El Festival de San Sebastián contará en su 68 edición con una larga lista de invitados que visitarán la ciudad para defender las películas y proyectos en los que toman parte. Entre las personalidades que han confirmado su presencia hay estrellas de Hollywood, importantes figuras del cine europeo y latinoamericano, así como una nutrida representación de las cinematografías española y vasca.

Entre otras presencias destaca la de Johnny Depp, que ejerce de productor de 'Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan' (Sección Oficial a concurso), documental de Julien Temple sobre Shane MacGowan, líder del grupo 'The Pogues'. Su director participará en las presentaciones de un año en el que hay otra película musical en la Sección Oficial, El gran Fellove (Proyección Especial fuera de concurso), dirigida por Matt Dillon, que regresará a San Sebastián 14 años después de recibir el Premio Donostia. Esta distinción, máximo galardón honorífico del Festival, la recibirá el jueves 24 otro actor metido a director, Viggo Mortensen, que presentará 'Falling', su debut tras la cámara.

Woody Allen, director de 'Rifkin's Festival' (inauguración de la Sección Oficial fuera de competición), intervendrá telemáticamente desde Nueva York en la rueda de prensa de mañana, en la que sí participarán de modo presencial sus protagonistas femeninas: la estadounidense Gina Gershon y la española Elena Anaya.

Entre los reputados cineastas europeos que presentarán sus trabajos en la Sección Oficial a concurso figuran Danielle Arbid ('Passion simple'), a quien acompañarán los intérpretes Laetitia Dosch y Sergei Polunin; Šarūnas Bartas ('Sutemose / In The Dusk (En la oscuridad)'); y Harry Macqueen ('Supernova'). También destacan debutantes como la directora georgiana Dea Kulumbegashvili (Dasatskisi / Beginning), que también entrará en la pugna por la Concha de Oro. Además, Luca Guadagnino presentará la serie We Are Who We Are como Proyección Especial fuera de concurso, además de ejercer de presidente de un jurado oficial que se completará con la quinta y última incorporación del actor británico Joe Alwyn.

En otras secciones participarán la directora y actriz Suzanne Lindon y el actor Arnaud Valois (16 printemps / Spring Blossom, New Directors); el cineasta Philippe Garrel y la actriz Louise Chevillotte ('Le sel des larmes / The Salt of Tears', Zabaltegi-Tabakalera); el director Adilkhan Yerzhanov (Zheltaya koshka / Yellow Cat, Zabaltegi-Tabakalera); la cineasta y actriz Maïwenn (ADN / DNA, Perlak); y el realizador Florian Zeller (The Father (El padre), Perlak).

El cine latinoamericano estará representado por cineastas como Pablo Agüero ('Akelarre', Sección Oficial), Eduardo Crespo (Nosotros nunca moriremos / We Will Never Die, Sección Oficial), Joâo Paulo Miranda Maria ('Casa de antiguidades' / Memory House, New Directors), Santiago Loza (Edición ilimitada / Unlimited Edition, Horizontes Latinos), Clarisa Navas ('Las mil y una' / One in a Thousand, Horizontes Latinos), Maite Alberdi (El agente topo / The Mole Agent, Perlak) y Michel Franco (Nuevo orden / New Order, Perlak). Otras presencias destacadas son las del director Jayro Bustamante, presidente del Jurado del Premio Horizontes, y la actriz Mariana di Girolamo, que tras presentar el año pasado Ema vuelve junto al director Leonardo Medel (La Verónica, Horizontes Latinos).

