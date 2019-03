Amy Adams: "Me alegro de no tener que llevar un supertraje"

Si hay algo en lo que los espectadores de 'Batman V Superman' parecen coincidir es en el tono maduro y oscuro que transmite la superproducción de Warner Bros. La película, que continúa la trama de 'El Hombre de Acero' en la que vimos surgir ha Superman, nos muestra unos personajes también más maduros y evolucionados.

Amy Adams nos ha contado de qué manera ha evolucionado su personaje de Lois Lane y cómo vive ahora su relación con el hombre más poderoso del mundo, tanto con su faceta de héroe como su atormentado álter ego.

Otro de los rasgos destacados del film es la fuerza de sus mujeres protagonistas. Amy Adams está encantada de poder demostrar que los mortales también tienen cómo ayudar en esta épica historia. Y su personaje seguirá teniendo "la misma habilidad para meterse en problemas" y la necesidad de buscar la verdad.

El entrenamiento para convertirse en grandes superhéroes no ha sido nada fácil para los actores, aunque poder lucir esos magníficos trajes parece una buena recompensa. Sin embargo, Adams lo tiene claro: ella prefiere su entrenamiento de persona normal.

¿Team Batman o Team Superman?

Asegurando que no tiene nada que ver con su personaje, Amy se declara una fan acérrima de Superman desde siempre. La "intensidad" de Batman no es para ella, y lo demuestra de forma hilarante. No te pierdas el vídeo.