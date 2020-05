Akiva Goldsman trabajó como guionista en las cintas de los 90 'Batman Forever' y 'Batman y Robin'. Pero hay algo que mucha gente no sabe y es que también tuvo entre manos un proyecto de una cinta de 'Batman vs. Superman' que finalmente no se llegó a hacer.

Aquella película estaba prevista que la dirigiera Wolfgang Petersen y tendría como protagonistas a Colin Farrell como Batman y a Jude Law como Superman.

Estas han sido las declaraciones de Akiva a Collider: "Escribí esta versión de 'Batman v Superman' alrededor de 2001 o 2002, cuando Colin Farrell fue elegido como Batman, Jude Law como Superman y Wolfgang Petersen dirigía. Estábamos preparándola y era lo más oscuro que tu habrías visto nunca. Comenzaba con el funeral de Alfred y Bruce se enamoraba y renunciaba a ser Batman. Después el Joker mata a su esposa, luego descubrías que todo era mentira. Que ese amor sólo fue orquestado por el Joker para romper a Bruce. Era un momento en el que podías reunir este tipo de historias en forma de guión, pero no podían aterrizar en el mundo. De alguna manera, las expectativas no estaban aterrizando del modo que imaginamos cuando los escribimos en una página".

