Conchi, la abuela del menor que mató a su padre a cuchilladas: "Ha hecho mal, pero lo hizo por defender a su madre"

Palencia está de luto tras el asesinato de un hombre. El autor es su propio hijo de 15 años, que en un ataque de ira mataba a su padre con 10 cuchilladas, una de ellas mortal.

Yolanda, la madre del menor, acudió la noche antes del crimen a la Comisaría de Policía Nacional a denunciar al padre por las amenazas y todo el suplicio que estaba viviendo. Los agentes le dijeron que recopilara todos los vídeos y el material de su exmarido con dichas amenazas y lo llevara otro día.

Al ver que la policía no actuaba, se cree que el menor pudo tomarse la justicia por su mano y, según Conchi, su abuela, lo hizo por defender a su madre. "No lo hizo a sangre fría, hay una causa", advierte Conchi.

"Mi nieto tiene mucha rabia acumulada porque con 7 años ya vio que su padre le sacaba un cuchillo a su madre", advierte, confesando que, además, tiene autismo diagnosticado. Aunque aclara que su nieto no ha actuado correctamente y deberá pagar por ello, asegura que lo hizo por su amor a su madre: "No quiero justificar lo que ha hecho, pero me duele que le llamen asesino".

Tras la tragedia, Conchi pide que ayuden a su nieto para salir adelante. "Le tienen que ayudar los psicólogos para que no viva con eso toda su vida", nos cuenta.