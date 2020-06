Judith, una pastora de 22 años que ha heredado el oficio de su padre

Con 22 años ahora ahora será Judith quien se haga cargo del rebaño. Una amiga ha querido acompañarla en sus primeros momentos como pastora para dar testimonio de cómo es la experiencia de dedicarse a este oficio minoritario en nuestros días.

El séquito perruno las guía y no las deja solas ni a sol ni a sombra. "A mí no me dejan sola por novata, no vaya a ser que pierda alguna oveja", bromea la autora del vídeo.

Caminar, buscar la sombra, reponerse y seguir. Ese es el día a día de este bello oficio solo al alcance de unos pocos.