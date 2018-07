La versión a tres voces del emotivo tema 'See you again' que protagoniza Paula Domínguez

¡QUÉ MARAVILLA!

A Paula Domínguez no hay quien la pare. La concursante llegó a la sexta gala de 'Tu cara no me suena todavía' capaz de volverse una auténtica 'Zombie' para convertirse en The Cranberries, pero también se atreve a dividirse en tres para versionar canciones en sus redes sociales. Si quieres escuchar cómo suena 'See you again' de Wiz Khalifa en su preciosa voz, no te pierdas este vídeo.