"Tenéis que aguantar el bochorno": el público abuchea al jurado tras la valoración a Nia

Nia se ha metido en la piel de Buika con 'Mi niña Lola' en la tercera gala de la novena edición de 'Tu cara me suena'.

A pesar de haber ganado el programa anterior como Lil Nas X y su tema 'Montero (Call me by your name)', la puntuación del jurado no ha sido la esperada. La concursante, siempre sonriente, se lo ha tomado bien.

Al que no les ha sentado tan bien ha sido al público. El plató se ha puesto de pie para abuchear a los miembros del jurado y mostrar su descontento a grito de "¡Tongo, tongo!".

Los jueces se han dirigido a ellos para intentar calmar los ánimos, siempre con el humor que tanto les caracteriza y sello del programa: "El público siempre es soberano", ha comentado Carlos Latre intentando acabar con los abucheos.

Aún estaba pendiente la segunda votación y, seguramente, Nia iba a recibir muchos más puntos del público.

