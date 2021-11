Al ser preguntada por qué espera de su paso por ‘Tu cara me suena’, Lydia Bosch no ha dudado en contestar que quiere divertirse, aprender y conectar con la niña interior que todos tenemos.

“’Tu cara me suena’ me va a ayudar mucho a ser yo”, afirmaba la actriz durante la entrevista previa a la primera gala del talent show presentado por Manel Fuentes mientras añadía que va a “absorber todos los conocimientos” que pueda.

"Me encantaría ser actriz de musicales y 'Tu cara me suena' es espectáculo"

Bosch ha contado que cuando le ofrecieron participar, supone que por el miedo, fue a una profesora de voz esperando que le dijera que no podía hacerlo. Pero recibió la sorpresa de que si trabajaba podría enfrentarse a este nuevo reto: “He ido a clases de voz y aprendiendo a respirar, el diafragma… me he estado preparando”.

Lydia se ha emocionado al recordar que 20 días antes de comenzar las grabaciones tuvo COVID-19, pero tiene claro que ha ido a disfrutar y que poco a poco podrá ir respirando mejor y la voz se colocará.

La actriz y presentadora se ha declarado seguidora del programa desde el minuto cero porque aúna todo lo que a ella le gusta: cantar y la interpretación.

Sobre a quién le gustaría imitar, la concursante de la novena edición ha hecho referencia a que a los que hablen inglés, francés o alemán preferiría evitarlos aunque sabe que “va a caer”.

"El jurado es súper cariñoso"

“Son gente encantadora”, aseguraba Lydia al hablar del jurado y además cree que todo lo que venga de ellos “son cosas que aprender”.

¿Qué compañero va a sorprender en ‘Tu cara me suena 9’? Ella no lo sabe aunque ha adelantado que “Los Morancos van a hacer pasar unos momentos brutales y Loles León, con ese humor tan irónico y tan ácido. Además, con David te mueres de risa”.

