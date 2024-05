Raoul Vázquez, eufórico tras su tercera victoria como Michael Bublé: "Me siento querido"

Raoul Vázquez se está acostumbrando a ganar en Tu cara me suena 11. Ya lleva tres victorias: como Harry Styles, como Guitarricadelafuente en el dueto que hizo con Andrea Guasch como Natalia Lacunza y, en la Gala 6, como Michael Bublé.

Nada más ganar, el cantante nos ha concedido unas declaraciones en las que ha demostrado que estaba eufórico: "¡Muy fuerte, vale!". "No me lo esperaba, se lo merecían muchísimos de mis compañeros", confiesa.

Sin embargo, se ha mostrado muy satisfecho con su actuación: "Yo he puesto mi cuerpo y alma pero ellos también, y de esto se trata Tu cara me suena y por esto engancha". Además, reconoce que no está nada acostumbrado a ganar: "Me estáis haciendo que me ponga muy blandito con tanta victoria, siento que el público me está mimando y me siento querido". ¡No te pierdas sus declaraciones en el vídeo!