ACTUACIONES GALA 14 | LORENA GÓMEZ

La decimocuarta gala de ‘Tu cara me suena’ la ha abierto Lorena Gómez con un espectáculo digno de la mismísima Jennifer López con un mix de los temazos más sonados de la artista, ‘If you had my love’ y ‘Get Right’. ¡Menuda exhibición!