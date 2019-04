ACTUACIONES GALA 17 | LORENA GÓMEZ

Lorena Gómez nos impacta en lo más alto del plató interpretando a una gran Shirley Bassey con la canción ‘My way’. La artista nos demuestra una vez más que es capaz de enamorarnos con su voz, esta vez en la piel de la gran cantante británica que podrá llevarle a la final de ‘Tu cara me suena’. Con boa de plumas a los hombros, disfrutamos con su actuación: