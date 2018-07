Los retos de la segunda gala

Santiago Segura viene esta semana con mucha más fuerza, quiere estar de los primeros en la lista de los más votados y, te aseguramos que su caracterización e interpretación no va a ser para menos. El actor y director se 'tiñe' de negro para convertirse en el conocido compositor Stevie Wonder e interpretar I Just Called To Say I Love You

Toñi Salazar deja de ser la reina de la copla para meterse en la piel de la eurovisiva Massiel con su La,la,la de 1968

Carolina Ferre se vuelve más ochentera que nunca imitando a una de las divas del pop por excelencia; Madonna. La canción que interpreta es Like a virgin





Silvia Pantoja aparca el estilo que le caracteriza, la copla, y el pop con el que nos sorprendió en la primera gala para convertise en Liza Minelli e interpretar uno de sus mayores éxitos, Cabaret.

Josema Yuste se marca un popurrí la mar de divertido y veraniego con las canciones del famoso Georgie Dann. ¿Quién no ha bailado El negro, Chiringuito o La barbacoa?

La actuación de Francisco es un gran reto. El cantante tendrá que imitar al desaparecido tenor italiano Pavarotti con Nessun Dorma.

Julio Iglesías Jr. se lleva la palma en esta gala. Al gran reto que se someten nuestros concursantes semanalmente, hay que sumarle una gran caracterización e interpretación. Esperemos que los tacones no le impidan interpretar Private Dancer dancer de la imparable Tina Tuner.

La ganadora de la primera gala, Angy, se somete a un cambio de registro. La actriz y cantante deberá dejar las plataformas, la peluca y la música pop de Lady Gaga por las rancheras de la que fue una de nuestras artistas nacionales más importantes. Angy Fernández interpreta Me gustas mucho de Rocío Durcal.