Descubre a quién imitarán los concursantes en la gala solidaria de Tu cara me suena

Ya tenemos el repertorio que nuestros concursantes de la gala especial solidaria de Tu cara me suena cantarán este jueves en directo.

Lorena Castell imitará a Dolly Parton y cantará '9 to 5', mientras Luis Larrodera imitará a Karina y cantará 'La fiesta'.

Además, Pedro Reyes imitará a Raphael y cantará 'Mi gran noche' y Lorena Bernal se meterá en la piel de Rihanna cantando 'S&M', mientras Alex Casademunt se caracteriza de Daddy Yankee y canta 'Gasolina'.

Por otra parte, Tamara imitará a Ana Belén y cantará 'Derroche', mientras Pablo Carbonell cantará el 'Knockin' on Heaven's Door'.

Nuestro alumno repetidor, Santiago Segura cantará un Mix del gran Torrebruno y la ganadora del año pasado, Roko, imitará a Amy Winehouse cantando 'You Know I'm not Good'.

Además, disfrutaremos de tres grandes duetos. Toñi Salazar y Daniel Diges imitarán a Niña Pastori y José el Francés con 'Ya no quiero tu querer', Angy y Julio José Iglesias Jr. imitarán a Shakira y Alejandro Sanz con 'La torura' y Carolina Ferre y Rocío Madrid imitarán a Baccara con su mítico 'Yes Sir I can boggie'.

La ganadora de la gala solidaria del año pasado, Anna Simon imitará a Marilyn con 'Diamonds's are a girl's best friend'.

¿Quién crees que lo hará mejor con su imitación? ¡Se abren las apuestas! El jueves, a las 22:30 horas, veremos el resultado.