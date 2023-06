A las 22:00 horas

Llega la recta final de ‘Tu cara me suena’: descubre al primer finalista el próximo viernes en Antena 3

La décima edición de ‘Tu cara me suena’ encara la recta final, y en la Gala 14 conoceremos el nombre del primer finalista. No te pierdas ‘Tu cara me suena’ el próximo viernes a las 22:00 horas en Antena 3.