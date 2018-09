Karaoke - 'Everybody' por Auryn

Ya estuvieron con nosotros el año pasado imitando a los Jackson Five y este año no han querido dejar pasar la ocasión de volver a 'Tu cara me suena' para sorprendernos con otra gran imitación. Esta vez han imitado a los Backstreet Boys y han cantado "Everybody (Backstreet's Back).