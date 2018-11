La contundente respuesta de Chenoa tras el 'vacile' de Brays Efe con 'Maja mujer'

Brays Efe se metió en la piel del cantante de trap C. Tangana para interpretar su éxito 'Mala mujer'. El concursante de 'Tu cara me suena' quiso jugar con la picardía y se atrevió a 'vacilar' a Chenoa durante su imitación. La artista le respondió con una frase que seguro que te suena... ¡Descúbrelo en el vídeo!

¡Ha vuelto a crear fantasía! Brays Efe ha conquistado a los espectadores con la 'Mala mujer' como C. Tangana. El concursante se ha metido en la piel del cantante a la perfección y el propio artista no ha tardado en reaccionar tras ser imitado en la octava gala de 'Tu cara me suena'.

