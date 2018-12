TU CARA ME SUENA | ACTUACIONES | GALA 11

Anabel Alonso ha sabido lucirse al máximo en el escenario de 'Tu cara me suena'. A pesar de que como dijo Lolita su voz no era perfecta, Anabel no ha desafinado ni una nota. Nuestra gran concursante nos ha hablado de 'Él' con mucho cariño y con un gran baile que ha clavado a la perfección.