TU CARA ME SUENA | INVITADO | GALA 6

Siguiendo la estela de uno de los artistas más destacados de la música, Agoney grita a los cuatro vientos que "ha nacido para amarte" como Freddie Mercury. Enfundado en extravagante look característico del líder de Queen, el cantante canario ha dejado sin palabras tanto al jurado como al público convirtiéndose el rey del escenario de 'Tu cara me suena' con el éxito 'I was born to love you'.