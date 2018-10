TU CARA ME SUENA | ACTUACIONES | GALA 4

Anabel Alonso ha llegado a 'Tu cara me suena' con más energía que nunca para interpretar el tema 'Nothing's gonna stop me now'. La concursante, a pesar de no controlar el inglés, ha imitado a la perfección a Samantha Fox y se ha convertido en todo un icono sexy de los 80. ¡Bravo por tu imitación Anabel!