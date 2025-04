“Estoy que no me lo creo”: así se siente Melani tras haber ganado la primera gala de Tu cara me suena 12

La primera gala de la duodécima edición de Tu cara me suena nos ha regalado grandes momentos, pero, sin duda, uno de los más especiales y el que se ha robado el protagonismo ha sido la actuación de Melani como Céline Dion, con la que la benjamina consiguió el triunfo de la primera gala.

“Estoy que no me lo creo”, nos ha confesado la joven, muy emocionada tras haber conseguido la primera victoria de la edición. “No me lo esperaba, pero estoy muy contenta porque he podido ayudar a mi pueblo”, ha recalcado.

Con respecto a si le hubiese gustado interpretar otra canción de Céline Dion, Melani tiene claro que no, ya que, aunque la artista tiene temas muy buenos, este era muy especial porque significó su vuelta a los escenarios.

La semana que viene, Melani tendrá que meterse en la piel de Sabrina Carpenter, un reto nada sencillo para el que ya se está preparando. ¿Se ve capaz de hacer doblete? ¡Escucha lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!