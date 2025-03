“Eso se me da fatal”: Gisela Lladó confiesa qué artistas teme que le salgan en el pulsador de Tu cara me suena

Después de varias visitas al programa en las que demostró que no solo tiene una voz prodigiosa, si no que puede imitar muy bien la de otros artistas, Gisela Lladó vuelve a Tu cara me suena convertida en concursante oficial de la duodécima edición.

“Cada vez que venía era, bueno, a ver si el año que viene puedo venir a concursar”, nos ha confesado la cantante. Aunque se ha hecho de rogar, Gisela viene con muchas ganas de darlo todo sobre el escenario y de meterse en la piel de artistas que se alejen de su registro y repertorio musical.

Con respecto a cuáles cree que son sus puntos fuertes en el programa, Gisela cree que conecta bastante con el público y abarca “una franja de edad bastante amplia”. Muchos hemos crecido con ella y seguido su carrera de cerca.

Gisela Lladó también nos ha confesado que no le gustaría nada que le saliera en el pulsador algún rapero porque se le daría “fatal”, aunque estamos convencidos de que nos va a sorprender mucho. ¿Quieres saber a quién le encantaría imitar? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!