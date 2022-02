“Me han faltado diez galas más”: Eva Soriano hace balance de su paso por ‘Tu cara me suena’

Ahora que ya se acerca el final de la novena edición de ‘Tu cara me suena’, Eva Soriano explica cómo ha vivido la experiencia: “Mi paso ha sido algo complejo. Soy cómica, pero no canto mal, y cuando llegué aquí no sabía que parte destaca hasta que un día me dije haz lo que te dé la gana”.

Eva confiesa que el programa ha cumplido sus expectativas con creces, pero le pone un pero: “Me han faltado diez galas más”.

En cuanto a la parte que más ha disfrutado de esta aventura ha sido el “jugueteo” después de las actuaciones una vez ‘parida’ la imitación.

Por el contrario, la parte que recalca como las más complicadas ha sido madrugar: “Estoy en la radio todos los días y cuando terminaba las grabaciones me iba corriendo para dormir cuatro horas”.

Eva ha compartido cuál ha sido la actuación que recuerda con más cariño: “No podría quedarme con ninguno, me lo pasé muy bien con Aitana o la de Natalia Jiménez lo sentí mucho”.

Sin embargo, hay una que le costó mucho: “Dua Lipa, era incapaz de coordinar movimientos físicos con mentales”.

Al igual que el resto de los protagonistas de esta edición, para Eva sus compañeros han sido una de las mejores partes de concursar en ‘Tu cara me suena’: “Nos lo hemos pasado muy bien, nunca ha habido mal rollo, hemos compartido cansancio, que es lo que más te une a una persona”.

En cuanto a la pregunta si volvería como concursante, la cómica no duda: “Sí, pero empezaría con toro pie, con algo más disfrutón”.

Con mucha pena de que acabe, Eva deja en el aire una sugerencia: “Puedo ser la persona pesada, Santiago Segura vino dos ediciones, ¿quién te dice que yo no sea la Santiago Segura de ‘Tu cara me suena 10’?”.

Para finalizar, la concursante invitaría como concursante a una amiga con la que ya ha actuado esta edición: “Lala Chus daría mucho juego”.