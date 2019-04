Vicky Larraz practica su francés en los ensayos

Vicky Larraz tiene que dominar el francés esta semana para imitar a Desireless con su éxito 'Voyage, voyage'. A la concursante de Tu cara me suena le cuesta dominar su sensualidad durante los ensayos de la canción.Lolita dice que el look de Vicky le recuerda a 'La bola de cristal' pero que le ha gustado la actuación, Shaila Dúrcal asegura que no tiene manía a Vicky Larraz sólo que le encanta exprimirla al máximo.

