Vicky Larraz se convierte en la tercera gala de 'Tu cara me suena' en una de las estrellas del pop independiente de los años 90 , la cantante Lisa Stansfield y nos interpreta el tema "All around de world". Lolita segura que ha disfrutado mucho de la actuación de Vicky Larraz, mientras Carlos Latre asegura que hay muchas voces en la actuación y que la concursante lo ha hecho muy bien.

